СМИ: Hansa передала бизнес в России дистрибутору

Бренд бытовой техники Hansa, принадлежащий польской группе компаний Amica, передал российский бизнес в управление дистрибутору ООО «Гипер». Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По данным издания, передача российского офиса производителя состоялась в конце первого квартала. Источник на рынке отметил, что власти Польши и Евросоюза усилили давление на компанию, и ей пришлось отказаться от представительства в России. Отмечается, что сделка была безденежной. В дальнейшем текущее юрлицо ликвидируют, сотрудников переведут в «Гипер».

На рынке заявляют, что выручка Hansa от продаж в России была существенной для производителя. После отказа от местного представительства стоимость техники бренда может вырасти на 15-20%: дистрибутор будет завышать стоимость, «чтобы иметь маржу», также на цену повлияют логистические цепочки. При этом компания рискует потерять долю на рынке.

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ФОТО: РИА Новости
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