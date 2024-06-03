СМИ: Hansa передала бизнес в России дистрибутору

По данным издания, передача российского офиса производителя состоялась в конце первого квартала. Источник на рынке отметил, что власти Польши и Евросоюза усилили давление на компанию, и ей пришлось отказаться от представительства в России. Отмечается, что сделка была безденежной. В дальнейшем текущее юрлицо ликвидируют, сотрудников переведут в «Гипер».

На рынке заявляют, что выручка Hansa от продаж в России была существенной для производителя. После отказа от местного представительства стоимость техники бренда может вырасти на 15-20%: дистрибутор будет завышать стоимость, «чтобы иметь маржу», также на цену повлияют логистические цепочки. При этом компания рискует потерять долю на рынке.

