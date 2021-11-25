СМИ: Google начал переносить свои серверы в Россию

Американская корпорация Google переносит свои серверы в дата-центры России, сообщает Ura.ru.

Роскомнадзор намерен взыскать с Google оборотные штрафы за незаконный контент

Таким образом, компания начала выполнять условия закона о хранении персональных данных, который заработает через пять месяцев.

Google начал заключать договоры на размещение оборудования в России больше года назад и сейчас имеет десятки стоек в российских дата-центрах.

Как сообщалось ранее, компания Google по состоянию на начало октября удалила по требованию РФ более половины противоправного контента. В основном, на видеосервис YouTube. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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ФОТО: pxhere.com
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