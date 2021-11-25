СМИ: Google начал переносить свои серверы в Россию
Американская корпорация Google переносит свои серверы в дата-центры России, сообщает Ura.ru.
Таким образом, компания начала выполнять условия закона о хранении персональных данных, который заработает через пять месяцев.
Google начал заключать договоры на размещение оборудования в России больше года назад и сейчас имеет десятки стоек в российских дата-центрах.
Как сообщалось ранее, компания Google по состоянию на начало октября удалила по требованию РФ более половины противоправного контента. В основном, на видеосервис YouTube. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
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