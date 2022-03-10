СМИ: гендиректор подмосковного аэропорта «Жуковский» покинул свой пост

Генеральный директор аэропорта «Жуковский» Томас Вайшвилла оставил свой пост, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиаотрасли.

«Аэрофлот» опроверг сообщения об отставке гендиректора Полубояринова

Собеседник агенства отметил, что Вайшвилла «добровольно сложил полномочия».

«Гендиректор «Рампорт Аэро» Томас Вайшвила, руководивший «Жуковским» с момента основания компании в 2014 году, добровольно сложил полномочия и вышел из состава совета директоров авиапредприятия», - уточнил источник.

Ранее попавший под санкции Александр Пономаренко покинул пост главы совета директоров московского аэропорта «Шереметьево», сообщает RT.

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ФОТО: Аэропорт Жуковский. Фото с сайта Molbulak.ru
ТЕГИ:УвольнениеОтставкаАэропорт Жуковский
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