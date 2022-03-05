«Аэрофлот» опроверг сообщения об отставке гендиректора Полубояринова

Ранее СМИ сообщали, что в начале недели Полубояринов оставил свой пост и покинул страну после того, как зарубежные лизингодатели начали изымать самолеты у авиакомпаний из РФ из-за санкций, введенных Евросоюзом на фоне военной операции России на Украине.

«Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве на рабочем месте и исполняет должностные обязанности», — заявили изданию в пресс-службе.

Полубояринов руководит группой «Аэрофлот» с ноября 2020 года. В том же году гендиректор перевозчика занял 52-е место в рейтинге Forbes «100 госслужащих с самыми высокими доходами» с состоянием в 285,7 млн рублей.

