«Аэрофлот» опроверг сообщения об отставке гендиректора Полубояринова
Пресс-служба «Аэрофлота» опровергла сообщения об отставке генерального директора компании Михаила Полубояринова. Об этом сообщает РБК.
Ранее СМИ сообщали, что в начале недели Полубояринов оставил свой пост и покинул страну после того, как зарубежные лизингодатели начали изымать самолеты у авиакомпаний из РФ из-за санкций, введенных Евросоюзом на фоне военной операции России на Украине.
«Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве на рабочем месте и исполняет должностные обязанности», — заявили изданию в пресс-службе.
Полубояринов руководит группой «Аэрофлот» с ноября 2020 года. В том же году гендиректор перевозчика занял 52-е место в рейтинге Forbes «100 госслужащих с самыми высокими доходами» с состоянием в 285,7 млн рублей.
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