СМИ: Electrolux и Tefal начали блокировать параллельный импорт в Россию

Производители техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки продукции в Россию в рамках параллельного импорта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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По данным издания, иностранные компании и их партнеры в других государствах подписывают мораторий на реэкспорт в РФ. Так, об ограничениях сообщила Electrolux Group (бренды Electrolux, Zanussi, AEG). По словам главного исполнительного директора группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Ли, продукция Electrolux у ретейлера уже представлена «в ограниченном объеме».

Продавцы допускают, что бренды, запретившие поставки в РФ по параллельному импорту, полностью исчезнут из продажи. Продукцию установивших ограничения компаний заменят товары из Турции и Китая.

Ранее стало известно, что в России начали закрываться оставшиеся специализированные магазины брендов LG, Bosch и Sony. Причиной этого назвали остановку и отсутствие поставок товаров, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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