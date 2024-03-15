СМИ: Electrolux и Tefal начали блокировать параллельный импорт в Россию
Производители техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки продукции в Россию в рамках параллельного импорта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, иностранные компании и их партнеры в других государствах подписывают мораторий на реэкспорт в РФ. Так, об ограничениях сообщила Electrolux Group (бренды Electrolux, Zanussi, AEG). По словам главного исполнительного директора группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Ли, продукция Electrolux у ретейлера уже представлена «в ограниченном объеме».
Продавцы допускают, что бренды, запретившие поставки в РФ по параллельному импорту, полностью исчезнут из продажи. Продукцию установивших ограничения компаний заменят товары из Турции и Китая.
Ранее стало известно, что в России начали закрываться оставшиеся специализированные магазины брендов LG, Bosch и Sony. Причиной этого назвали остановку и отсутствие поставок товаров, пишет RT.
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