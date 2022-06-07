СМИ: Deutsche Bank перевел в Берлин несколько сотен российских IT-специалистов
Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank перевел в Берлин несколько сотен своих IT-специалистов, которые работали в России. Об этом пишет Handelsblatt, ссылаясь на собственные источники.
По данным газеты, в ФРГ прибыла часть из около 1 500 программистов из Технологического центра банка в РФ. Отмечается, что Deutsche Bank предложил всем сотрудникам российского центра перейти на работу в Германии. Число работников, переезжающих из РФ в новый Технологический центр в Берлине, может увеличиться: более половины сотрудников российских представительств заинтересовались предложением.
Handelsblatt подчеркивает, что подобными действиями Deutsche Bank снижает риск потери большого числа специалистов в случае, если работа техцентра в РФ станет невозможной из-за напряженности между ЕС и Россией на фоне украинского кризиса.
Технологический центр Deutsche Bank разрабатывает программное обеспечение для инвестиционного и корпоративного бизнесов конгломерата и технологические решения для торговли ликвидными финансовыми инструментами во всем мире. Представительства центра действуют в Москве и Санкт-Петербурге.
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