СМИ: Часть отеля Four Seasons и галерею «Модный сезон» захотели передать государству

Отмечается, что помещения в составе объекта арестованы, ограничения также коснулись части расположенного в том же здании отеля Four Seasons Hotel Moscow. Согласно данным Росреестра, речь идет по меньшей мере о 34,7 тысячи кв. м, которыми владеет ООО «Форси».

Обеспечительные меры ввели по определению Мещанского суда. По данным портала судов общей юрисдикции Москвы, истцом в деле, по которому были арестованы объекты, выступает руководитель отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) А. А. Васильев. Истец просит обратить в доход государства имущество Хотина в рамках мероприятий на основании закона о контроле за соответствием расходов доходам лиц, замещающих госдолжности, и других.

Как сообщается на сайте Мосгорсуда, Васильев направил иски об изъятии активов и к другим структурам, связанным с Хотиным. По данным СМИ, речь идет в том числе о бизнес-центре «Красный богатырь», торговых комплексах «Филион» и «Горбушкин двор».

