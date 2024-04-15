СМИ: Часть отеля Four Seasons и галерею «Модный сезон» захотели передать государству
Мещанский районный суд в Москве наложил обеспечительные меры на торговую галерею «Модный сезон» близ Кремля, бенефициаром которой считают экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписку ЕГРН.
Отмечается, что помещения в составе объекта арестованы, ограничения также коснулись части расположенного в том же здании отеля Four Seasons Hotel Moscow. Согласно данным Росреестра, речь идет по меньшей мере о 34,7 тысячи кв. м, которыми владеет ООО «Форси».
Обеспечительные меры ввели по определению Мещанского суда. По данным портала судов общей юрисдикции Москвы, истцом в деле, по которому были арестованы объекты, выступает руководитель отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) А. А. Васильев. Истец просит обратить в доход государства имущество Хотина в рамках мероприятий на основании закона о контроле за соответствием расходов доходам лиц, замещающих госдолжности, и других.
Как сообщается на сайте Мосгорсуда, Васильев направил иски об изъятии активов и к другим структурам, связанным с Хотиным. По данным СМИ, речь идет в том числе о бизнес-центре «Красный богатырь», торговых комплексах «Филион» и «Горбушкин двор».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru