СМИ: Chanel сокращает число магазинов в России

Люксовый бренд приостановил деятельность в РФ в марте 2022 года, однако речи об уходе компании не шло. Chanel по-прежнему арендовала помещения под магазины.

Отмечается, что в 2022-м выручка ООО «Шанель» упала на 75,6% и составила 4,5 млрд рублей, при этом чистый убыток оценили в 1,8 млрд. Годом ранее компания фиксировала прибыль в 1,7 млрд рублей. Кроме того, два года назад у люксовой марки насчитывалось 17 бутиков в России, однако сейчас на сайте Chanel не указана часть магазинов.

По мнению экспертов, отказываться от аренды площадей для бутиков будут и другие люксовые бренды. У компаний нет прогнозов о снятии западных санкций на ввоз в РФ предметов роскоши дороже 300 евро.

Ранее глава отдела моды дома Chanel Бруно Павловский заявил, что ситуация на рынке роскоши ухудшится, инфляция в США и Европе, а также безработица среди молодых людей в Китае негативно отразится на продажах бутиков в мире, напоминает телеканал «360».

