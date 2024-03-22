СМИ: Chanel сокращает число магазинов в России
Ретейлер Chanel, официально не покидавший Россию после начала специальной военной операции, начал переговоры с арендодателями о расторжении договоров аренды помещений, в которых расположены его бутики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.
Люксовый бренд приостановил деятельность в РФ в марте 2022 года, однако речи об уходе компании не шло. Chanel по-прежнему арендовала помещения под магазины.
Отмечается, что в 2022-м выручка ООО «Шанель» упала на 75,6% и составила 4,5 млрд рублей, при этом чистый убыток оценили в 1,8 млрд. Годом ранее компания фиксировала прибыль в 1,7 млрд рублей. Кроме того, два года назад у люксовой марки насчитывалось 17 бутиков в России, однако сейчас на сайте Chanel не указана часть магазинов.
По мнению экспертов, отказываться от аренды площадей для бутиков будут и другие люксовые бренды. У компаний нет прогнозов о снятии западных санкций на ввоз в РФ предметов роскоши дороже 300 евро.
Ранее глава отдела моды дома Chanel Бруно Павловский заявил, что ситуация на рынке роскоши ухудшится, инфляция в США и Европе, а также безработица среди молодых людей в Китае негативно отразится на продажах бутиков в мире, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сочи примет на реабилитацию детей из Белгородской области
- СМИ: Chanel сокращает число магазинов в России
- Посол в Токио заявил о «точке невозврата» в отношениях России и Японии
- СМИ: Кологривый взял с собой в камеру книги
- СМИ: следствие по делу Блиновских завершено
- СМИ: лекарство от болезни Паркинсона запатентовали в России
- Минобороны Молдавии: в рядах ВСУ есть молдавские наемники
- На саммите ЕС решили усилить борьбу с обходом санкций против РФ
- Саммит ЕС не утвердил решение по передаче активов России Киеву
- Песков призвал уничтожать вставших с оружием на сторону врага россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru