Эксперты сообщили о сокращении поставок недорогих смартфонов в Россию

Поставки в Россию смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей снизились в первой половине года на 56%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчета холдинга GS Group.

Как отмечается в документе, поставки бюджетных девайсов в страну упали на 56%, до 2,7 млн штук, по сравнению с первой половиной прошлого года. При этом импорт телефонов среднего сегмента (до 30 тысяч рублей) сократился на 24%, до 5,5 млн устройств, дорогих девайсов — на 38%, до 1,6 млн штук. Поставки всех смартфонов упали на 38%, пишет Свободная пресса.