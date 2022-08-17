Эксперты сообщили о сокращении поставок недорогих смартфонов в Россию
Поставки в Россию смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей снизились в первой половине года на 56%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчета холдинга GS Group.
Как отмечается в документе, поставки бюджетных девайсов в страну упали на 56%, до 2,7 млн штук, по сравнению с первой половиной прошлого года. При этом импорт телефонов среднего сегмента (до 30 тысяч рублей) сократился на 24%, до 5,5 млн устройств, дорогих девайсов — на 38%, до 1,6 млн штук. Поставки всех смартфонов упали на 38%, пишет Свободная пресса.
По данным аналитиков GS Group, импорт дешевых смартфонов сократился главным образом из-за ухода из РФ компании Samsung (на нее приходилась треть сегмента), уменьшения почти вдвое поставок моделей от Xiaomi и Realme.
Мобильные операторы указывают, что продажи недорогих телефонов стали ниже. Так, в «МегаФоне» сообщили, что в первом полугодии снизились поставки всех устройств, но ситуация стабилизируется. По данным МТС, продажи смартфонов до 10 тысяч рублей упали за полгода на 34%.
Эксперты указывают, что спрос на недорогие телефоны — устройства «начального технологического уровня» — падает уже не первый год. Также снижение продаж подобных гаджетов связано с глобальным дефицитом чипов, из-за которого растут цены на электронику.
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