СМИ: Boeing в 2024 году сменит главу и топ-менеджеров на фоне кризиса с 737 MAX
Главный исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун уйдет в отставку в конце 2024 года в рамках масштабной реорганизации руководства авиастроительного гиганта, пишет CNBC .
Сообщается, что председатель совета директоров Ларри Келлнер также покинет свой пост и выйдет из состава совета на годовом собрании акционеров в мае. Президент и генеральный директор подразделения Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил уже покинул компанию.
Один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники, компания Boeing провалила 33 из 89 технических проверок Федерального управления гражданской авиации США, сообщает New York Times. До этого Федеральное управление гражданской авиации США ввело ограничение на производство самолетов Boeing 737 MAX после инцидента с лайнером Alaska Airlines.
Технические проблемы «Боингов» не касаются самолетов, на которых летают в России, неполадки появились только в моделях сборки 2022-2023 годов, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru