СМИ: банкам пригрозили штрафами за отказ предоставить данные о клиентах

Банки обяжут предоставлять полную информацию о клиентах по запросу Росфинмониторинга, в том числе - данные об идентификации, сообщают «Известия».

В противном случае финансовым организациям грозить штраф до полумиллиона рублей. Соответствующие поправки в КоАП Госдума может принять в первом чтении в ноябре. Инициативу поддержал финансовый комитет Думы, а также правительство.

Законопроект является «спутником» к уже принятым в первом чтении поправкам в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который устанавливает новые требования к такой информации. В частности, финансовые организации помимо сведений об операциях должны будут предоставлять данные об идентификации клиентов, их представителей, а также иную информацию в рамках закона.

«Эта норма устанавливает ответственность, чтобы преступник понес наказание за все возможные нарушения закона», — сообщил автор поправок, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

