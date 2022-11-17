СМИ: банкам пригрозили штрафами за отказ предоставить данные о клиентах
Банки обяжут предоставлять полную информацию о клиентах по запросу Росфинмониторинга, в том числе - данные об идентификации, сообщают «Известия».
В противном случае финансовым организациям грозить штраф до полумиллиона рублей. Соответствующие поправки в КоАП Госдума может принять в первом чтении в ноябре. Инициативу поддержал финансовый комитет Думы, а также правительство.
Законопроект является «спутником» к уже принятым в первом чтении поправкам в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который устанавливает новые требования к такой информации. В частности, финансовые организации помимо сведений об операциях должны будут предоставлять данные об идентификации клиентов, их представителей, а также иную информацию в рамках закона.
«Эта норма устанавливает ответственность, чтобы преступник понес наказание за все возможные нарушения закона», — сообщил автор поправок, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Кремль прокомментировал заявления Вашингтона о ракетном инциденте в Польше
- СМИ: республиканцы взяли контроль над Палатой представителей
- СМИ: банкам пригрозили штрафами за отказ предоставить данные о клиентах
- Стало известно, кому пересчитают пенсию
- Небензя завил, что Украина и Польша хотели спровоцировать столкновение РФ и НАТО
- В декабре выйдет новый альбом группы «Кино»
- Зеленский рассказал, почему не эвакуировал население Украины
- В MI5 прокомментировали теракт на «Северных потоках»
- Польша не стала задействовать четвертую статью Устава НАТО после падения ракеты
- Росстат: ВВП снизился на 4 процента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru