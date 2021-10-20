«Слухи и спекуляции»: в Facebook прокомментировали сообщения о смене названия

Компания Facebook ответила на сообщения о якобы грядущем переименовании корпорации.

СМИ: Компания Facebook планирует сменить название

«Мы не комментируем слухи и спекуляции», — приводят «Известия» слова официального представителя Facebook Джо Осборна.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания планирует сменить название. Отмечалось, что о новом имени корпорации станет известно после конференции Facebook Connect в конце октября, пишет «Свободная пресса». Предполагалось, что обновленное название будет отражать концепцию метавселенной, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:компанияПереименованиеFacebook
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