СМИ: Компания Facebook планирует сменить название

Компания Facebook намерена изменить название, сообщает портал Verge со ссылкой на источники.

Ожидается, что создатель Facebook Марк Цукерберг объявит о переименовании корпорации на конференции 28 октября, пишет РИА ФАН.

Руководство компании решило сменить название, чтобы показать направленность Facebook на построение «метавселенной», сообщает «Свободная пресса».

Новое имя американской корпорации не уточняется. Как ожидается, название будет связано с Horizon, неизданной многопользовательской VR-игрой от Facebook.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПереименованиеFacebook
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