Skoda отказалась возвращаться в Россию
Концерн по производству автомобилей Skoda Auto (Чехия) не намерен возвращаться в Россию, заявила пресс-секретарь компании по корпоративным коммуникациям Ивана Поволна в интервью Autonews.
По ее словам, корпорация следует европейской санкционной политике, в связи с чем новые деловые отношения с российскими юрлицами и возобновление предпринимательской деятельности не представляются возможными.
Также она объяснила уход с российского рынка беспрецедентными сложностями в ведении коммерческой деятельности и логистике.
До начала спецоперации России на Украине в Калуге собиралась модель Rapid, а в Нижнем Новгороде — модели Kodiaq, Karoq и Octavia. Прекращение сотрудничества с Россией в первый же год привело к сокращению объемов производства на 16,7%.
Ранее RT сообщил, что в 2025 году с российского рынка уйдут десятки китайских автомобильных брендов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru