Skoda отказалась возвращаться в Россию

По ее словам, корпорация следует европейской санкционной политике, в связи с чем новые деловые отношения с российскими юрлицами и возобновление предпринимательской деятельности не представляются возможными.

Также она объяснила уход с российского рынка беспрецедентными сложностями в ведении коммерческой деятельности и логистике.

До начала спецоперации России на Украине в Калуге собиралась модель Rapid, а в Нижнем Новгороде — модели Kodiaq, Karoq и Octavia. Прекращение сотрудничества с Россией в первый же год привело к сокращению объемов производства на 16,7%.

Ранее RT сообщил, что в 2025 году с российского рынка уйдут десятки китайских автомобильных брендов.

