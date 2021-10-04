«Северный поток» ни при чем. Курс рубля не укрепится до конца года

По словам аналитика, курсы валют также зависят от внутренней политики страны.

«Кроме того, на рубль влияют и другие факторы, в том числе геополитические, в том числе поствыборные – видимо, рынки беспокоятся о том, какой будет бюджет. Есть неопределенность насчет инфляции, она негативно влияет на курс национальной валюты. Учитывая всю эту совокупность факторов, доллар и евро по отношению к рублю будут находиться в таких рамках, как я уже сказала, до конца года. Запуск «Северного потока-2» и другие [проекты] не влияют на курс вообще. Это больше имеет отношение к ценам на газ, а рубль живет своей жизнью», - пояснила финансист.

Ранее экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что реальная инфляция в России приближается в ряде случаев к 50%, и правительство не спешит исправлять ситуацию.

