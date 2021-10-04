«Северный поток» ни при чем. Курс рубля не укрепится до конца года
Крупные проекты вроде «Северного потока-2» никак не влияют на курс российской валюты, заявила Наталья Мильчакова.
Курсы доллара и евро до конца года не претерпят значительных изменений, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
«Скачки, безусловно, возможны, валютные курсы всегда будут колебаться в зависимости от того, насколько будет колебаться нефть. По курсу доллара можно ожидать динамики в рамках 71-75 рублей. По курсу евро, наверное, в рамках 84-89 рублей. Принципиальных изменений, нового обвала или сильного укрепления рубля быть не должно. Даже несмотря на то, что сейчас растет цена на нефть и обновляет трехлетние максимумы, рубль пока не спешит возвращаться. Видимо, просто потому что действует бюджетное правило, и Минфин сейчас закупает, а не продает валюту. Это сдерживает укрепление рубля», - отметила Мильчакова.
По словам аналитика, курсы валют также зависят от внутренней политики страны.
«Кроме того, на рубль влияют и другие факторы, в том числе геополитические, в том числе поствыборные – видимо, рынки беспокоятся о том, какой будет бюджет. Есть неопределенность насчет инфляции, она негативно влияет на курс национальной валюты. Учитывая всю эту совокупность факторов, доллар и евро по отношению к рублю будут находиться в таких рамках, как я уже сказала, до конца года. Запуск «Северного потока-2» и другие [проекты] не влияют на курс вообще. Это больше имеет отношение к ценам на газ, а рубль живет своей жизнью», - пояснила финансист.
Ранее экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что реальная инфляция в России приближается в ряде случаев к 50%, и правительство не спешит исправлять ситуацию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- Талибы ликвидировали пять боевиков ИГ близ российского посольства в Кабуле
- В раде потребовали ввести санкции против Зеленского
- Путин сменил губернаторов двух регионов
- Путин установил в России День отца
- Власти Калининградской области ввели QR-коды для посетителей кафе
- Суд вновь продлил арест Сафронову по делу о госизмене
- Столтенберг предложил возобновить формат «Россия-НАТО»
- Глава МВД признал, что коррупция в ГИБДД остаётся на высоком уровне
- В МИД оценили предложение талибов об экономическом сотрудничестве
- Саратовский полицейский обустроил майнинг криптовалюты в помещении МВД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru