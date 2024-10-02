«Севергрупп» объявила о покупке производителя шин ГК «Кордиант»

Компания «Севергрупп», принадлежащая Алексею Мордашову, приобрела группу компаний «Кордиант», которая входит в тройку крупнейших производителей шин в России. Об этом сообщает пресс-служба «Севергрупп».

Мордашов: без экспорта российские предприятия обречены на прозябание

Уточняется, что в результате сделки компания получила права на диверсифицированный портфель брендов ГК «Кордиант». В линейке легковых шин это Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved, в линейке грузовых – Cordiant Professional и Tyrex, в прочей продукции – Метеор Авто, Метеор Термо и Метеор Тех.

Информация о сумме сделки не приводится. Известно, что «Севергрупп» получила право собственности на активы с 1 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что компания Мордашова приобрела 19,91% компании «Автостэлс», которая управляет платформой для покупки запчастей для иностранных автомобилей, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Анна Соловьева
ТЕГИ:компанияАлексей Мордашов

Горячие новости

Все новости

партнеры