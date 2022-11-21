Сеть «Вкусно — и точка» запустит доставку с 29 ноября

Сеть ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» планирует 29 ноября запустить доставку через сервисы «Яндекс Еда» и Delivery Club в 21 городе России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Рестораны «Вкусно — и точка» откроются в Белоруссии 22 ноября

«Планируемая дата запуска сервиса в первых регионах – 29 ноября. В этот день доставка будет перезапущена из предприятий сети в таких городах, как Архангельск, Калининград, Омск, Смоленск, Ставрополь и Тверь. В соответствии с ранее озвученными планами до конца года сервис станет доступен в Москве и Санкт-Петербурге, а к концу зимы – во всех регионах присутствия сети», — отмечается в сообщении.

Доставку «Вкусно - и точка» запустят в том числе в Анапе, Астрахани, Белгороде, Геленджике, Великом Новгороде, Вологде, Курске, Новороссийске, Пятигорске, Северодвинске, Таганроге, Ульяновске, пишет RT.

«Яндекс Еда» и Delivery Club станут первыми сервисами, в которых перезапускается доставка из предприятий сети фастфуда. В дальнейшем «Вкусно – и точка» планирует подключать и других партнеров.

Ранее стало известно, что сеть «Вкусно — и точка» появится на рынке Белоруссии, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РесторанФастфуд
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