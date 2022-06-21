Сеть «Вкусно - и точка» предложила трудоустроить сотрудников IKEA
21 июня 202212:42
Сотрудники сети магазинов IKEA смогут пройти переобучение и начать работу в сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка». Об этом сообщил генеральный директор сети ресторанов Олег Пароев.
Ранее IKEA сообщила о сокращении бизнеса в России, уменьшении штата сотрудников и грядущей продаже местных фабрик.
«С IKEA мы договорились, что всех сотрудников IKEA <...> мы всех забираем на работу к нам, перепрофилируем, переобучаем», — цитирует Пароева ТАСС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru