Сеть «Твой дом» рассмотрит возможность покупки российских фабрик IKEA
Сеть гипермаркетов «Твой дом» обсуждает покупку фабрик компании IKEA в России. Об этом сообщила руководитель отдела PR российской сети Амина Тагиева.
Ранее в IKEA объявили о сокращении бизнеса в РФ и грядущей продаже местных фабрик. Возможность покупки и аренды производственных и торговых площадей шведской компании рассмотрит мебельная сеть Hoff.
«Мы обсуждаем возможные варианты и рассматриваем предложения. В первую очередь мы готовы поддержать локальные мебельные фабрики - по ним ситуация ударила сильнее всего. Если они не найдут выход на альтернативные точки сбыта, в скором времени им грозит банкротство», — рассказала Тагиева в беседе с РИА Недвижимость.
Глава PR-отдела «Твоего дома» добавила, что сеть готова брать на реализацию товары от российских поставщиков IKEA и принять на работу компетентных сотрудников шведской сети после сокращения.
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