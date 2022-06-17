Сеть «Твой дом» рассмотрит возможность покупки российских фабрик IKEA

Ранее в IKEA объявили о сокращении бизнеса в РФ и грядущей продаже местных фабрик. Возможность покупки и аренды производственных и торговых площадей шведской компании рассмотрит мебельная сеть Hoff.

«Мы обсуждаем возможные варианты и рассматриваем предложения. В первую очередь мы готовы поддержать локальные мебельные фабрики - по ним ситуация ударила сильнее всего. Если они не найдут выход на альтернативные точки сбыта, в скором времени им грозит банкротство», — рассказала Тагиева в беседе с РИА Недвижимость.

Глава PR-отдела «Твоего дома» добавила, что сеть готова брать на реализацию товары от российских поставщиков IKEA и принять на работу компетентных сотрудников шведской сети после сокращения.

