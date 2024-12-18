Сеть ресторанов «Ёбидоёби» сменила название

Головной офис компании находится в Саранске. Название было изменено после массовых жалоб граждан. В «Ёбидоёби» указали, что смена названия затронула только юридическое лицо и коснулась фирменного наименования ресторанов суши. Они продолжат называться, как и прежде.

Сеть будет использовать свое основное название на вывесках и в рекламе.

Ранее Верховный суд России поддержал решение Арбитражного суда Красноярского края, который в апреле 2023 года назвал наименование сети «противоречащим принципам гуманности и морали», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

