Heineken продал свои активы в России за 1 евро
Пивоваренный концерн Heineken завершил сделку по продаже российских активов, бизнес приобрела группа «Арнест» за 1 евро. Об этом говорится в заявлении нидерландской компании.
Отмечается, что сделка получила необходимые одобрения и завершит начатый в марте прошлого года процесс выхода Heineken из РФ.
«Сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере €300 млн. Цена покупки бизнеса Heineken Россия составляет €1 за 100% акций», — указали в концерне.
Соглашение не предусматривает права обратного выкупа. Новый владелец получит все российские активы Heineken, в том числе семь пивоваренных заводов, пишет Ura.ru. Как ожидается, в течение полугода компания прекратит производство продукции бренда Amstel.
Ранее автоконцерн Volkswagen продал бизнес в России отечественной компании «Арт-Финанс», стоимость сделки составила 125 млн евро, напоминает «Свободная пресса».
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