Сеть магазинов косметики ускорила обслуживание клиентов благодаря нацпроекту

Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ» ускорила обслуживание клиентов более чем в два раза благодаря национальному проекту «Производительность труда». О деталях рассказала глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Инструменты бережливого производства помогли компании наладить систему адресного хранения, ввести пошаговую инструкцию для сотрудников и изменить регламент работы с целевой группой товаров. Это позволило более качественно и эффективно управлять запасами, систематизировать хранение, упорядочить перемещение сотрудников», - отметила она.

Так, в магазинах, которые участвовали в пилотном проекте, процесс продажи продукции с момента поступления на склад до момента передачи клиенту теперь занимает 14 суток вместо 29. В два раза также выросли продажи целевой группы товаров. А общий экономический эффект для компании от участия в проекте за полгода превысил 10 миллионов рублей. Теперь предприятие будет внедрять положительный опыт во всех торговых точках.

Сейчас полученный на пилотном потоке опыт внедряется на остальных торговых точках предприятия. Для этих целей 83 сотрудников обучили методикам бережливого производства, а также подготовили двух сертифицированных внутренних тренеров.

В Москве нацпроект «Производительность труда» реализуется с 2022 года. Ожидается, что до конца 2024 года в нем примут участие более 440 предприятий.

