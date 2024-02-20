Сеть магазинов косметики ускорила обслуживание клиентов благодаря нацпроекту
Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ» ускорила обслуживание клиентов более чем в два раза благодаря национальному проекту «Производительность труда». О деталях рассказала глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Инструменты бережливого производства помогли компании наладить систему адресного хранения, ввести пошаговую инструкцию для сотрудников и изменить регламент работы с целевой группой товаров. Это позволило более качественно и эффективно управлять запасами, систематизировать хранение, упорядочить перемещение сотрудников», - отметила она.
Так, в магазинах, которые участвовали в пилотном проекте, процесс продажи продукции с момента поступления на склад до момента передачи клиенту теперь занимает 14 суток вместо 29. В два раза также выросли продажи целевой группы товаров. А общий экономический эффект для компании от участия в проекте за полгода превысил 10 миллионов рублей. Теперь предприятие будет внедрять положительный опыт во всех торговых точках.
Сейчас полученный на пилотном потоке опыт внедряется на остальных торговых точках предприятия. Для этих целей 83 сотрудников обучили методикам бережливого производства, а также подготовили двух сертифицированных внутренних тренеров.
В Москве нацпроект «Производительность труда» реализуется с 2022 года. Ожидается, что до конца 2024 года в нем примут участие более 440 предприятий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сотрудники МВД задержали руководителей Всероссийского общества глухих
- Спасатели в Сочи спасли попавшую в щель между домами девушку
- На Украине подвели итоги десятилетия после Евромайдана
- ВТБ запланировал получить ₽100 млрд прибыли от заблокированных активов
- Посол Мирошник: В Авдеевке были тайные пыточные и захоронения
- Гозмана заочно арестовали по делу о фейках о российской армии
- СМИ: Венгрия не поддержала декларацию ЕС с призывом к Израилю не атаковать Рафах
- Путин повысил в звании заместителя директора ФСИН Валерия Бояринева
- Россияне проведут февральские праздники в Краснодарском крае и ОАЭ
- Новак: Экспорт нефтепродуктов из РФ в 2023 году составил 100 млн тонн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru