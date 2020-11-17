Сеть книжных магазинов «Республика» подала заявление о банкротстве

К «Республике» подали более 40 исков с 1 апреля. В августе этого года ООО «Торговый дом «Эксмо» подала в Арбитражный суд Москвы иск на сумму 122,1 миллионов рублей. Компания предложила дисконтировать большую часть долга, чтобы избежать банкротства, пишет «Газета.ру».

В компании заявили, что не видят других выходов из ситуации, так как в условиях пандемии денежный долг уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность.





