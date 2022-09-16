СМИ: H&M начал поставлять новые коллекции в российские магазины

Шведская компания H&M начала ввозить в свои магазины в России новую коллекцию из Казахстана, которую только готовят к продаже, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в руководстве ритейлера.

Wildberries начал продажу товаров бренда H&M

В Российском совете торговых центров заявили, что новый товар поступает в торговые точки компании. В H&M эту информацию не подтвердили, заявив, что в магазинах продается оставшийся товар.

По данным газеты, на складах бренда увеличили количество сотрудников - штатный персонал не справлялся с объемами поставок. Новая коллекция готовится к продаже.

Ранее H&M объявила, что процесс закрытия российских магазинов происходит поэтапно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОдеждаМагазины
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