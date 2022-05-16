Сервис такси Gett решил покинуть Россию

Последним днём работы приложения Gett для водителей станет 31 мая. Об этом говорится в письме, которое сервис такси разослал российским таксопаркам.

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В тексте говорится, что до этой даты заказ поездки останется доступным для клиентов, все свои обязательства компания намерена выполнить полностью.

«Глобальный офис Gett принял решение прекратить техническую поддержку, доработку и обеспечение функционирования мобильного приложения Gett для водителей», — подчёркивается в заявлении сервиса.

Ранее американская корпорация McDonald’s объявила о том, что окончательно уходит из России на фоне продолжающейся спецоперации вооруженных сил РФ на Украине, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:БизнесРоссияТакси
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