Сервис такси Gett решил покинуть Россию

В тексте говорится, что до этой даты заказ поездки останется доступным для клиентов, все свои обязательства компания намерена выполнить полностью.

«Глобальный офис Gett принял решение прекратить техническую поддержку, доработку и обеспечение функционирования мобильного приложения Gett для водителей», — подчёркивается в заявлении сервиса.

Ранее американская корпорация McDonald’s объявила о том, что окончательно уходит из России на фоне продолжающейся спецоперации вооруженных сил РФ на Украине, сообщает «Свободная пресса».