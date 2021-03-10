Сервис переводов MoneyGram ограничил работу в России

Американская система трансграничных денежных переводов MoneyGram прекратила свою работу для физических лиц в России с 1 марта. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что MoneyGram больше не будет осуществлять услуги по отправке денежных переводов из России. При этом направленные клиентам MoneyGram переводы в России можно будет забрать в отделениях банка «Золотая корона».