Сервис переводов MoneyGram ограничил работу в России
Американская система трансграничных денежных переводов MoneyGram прекратила свою работу для физических лиц в России с 1 марта. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что MoneyGram больше не будет осуществлять услуги по отправке денежных переводов из России. При этом направленные клиентам MoneyGram переводы в России можно будет забрать в отделениях банка «Золотая корона».
MoneyGram работает в России с 1996 года. Переводы через систему оформляются в долларах США. По словам экспертов, ограничение работы системы может быть связано с новой политикой Банка России в отношении иностранных поставщиков платежных услуг.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+9 445 / сут.
Умерли
89 809+336 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+9 931 / сут.
- Сервис переводов MoneyGram ограничил работу в России
- В России могут ввести налог для блогеров
- Эксперт рассказала об уязвимостях российских компаний к кибератакам
- В столичном регионе объявлен желтый уровень опасности погоды
- Стало известно, сколько россияне одалживают коллегам денег
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru