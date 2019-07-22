Western Union ввела ограничения на денежные переводы из России
Американская платежная система Western Union ввела ограничения на денежные переводы из России, пишут «Известия». Максимальная сумма перевода составит 600 тысяч рублей.
По данным РИА ФАН, новые правила вступили в силу с понедельника, 22 июля. Ограничения вводятся в целях борьбы с отмыванием денег и пресечения финансирования терроризма.
В свою очередь телеканал «360» напоминает, что весной 2019 года были введены ограничения не переводы в некоторые страны.
Так в Китай, Киргизию и Вьетнам можно отправить не более 100 тысяч рублей, тогда как максимальная сумма перевода в Казахстан – 150 тысяч рублей.
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