Американская платежная система Western Union ввела ограничения на денежные переводы из России, пишут «Известия». Максимальная сумма перевода составит 600 тысяч рублей.

По данным РИА ФАН, новые правила вступили в силу с понедельника, 22 июля. Ограничения вводятся в целях борьбы с отмыванием денег и пресечения финансирования терроризма.

В свою очередь телеканал «360» напоминает, что весной 2019 года были введены ограничения не переводы в некоторые страны.

Так в Китай, Киргизию и Вьетнам можно отправить не более 100 тысяч рублей, тогда как максимальная сумма перевода в Казахстан – 150 тысяч рублей.

