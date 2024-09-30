Сервис «Букмейт» переименовали в «Яндекс Книги»
Книжный сервис «Букмейт» сменил название на «Яндекс Книги». Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».
В каталог сервиса входят 250 тысяч книг, аудиокниг, комиксов. Библиотека электронных книг работает c издательствами, создает оригинальные проекты, выпускает ранее недоступные в России книжные серии и переводы.
Как отметила директор по маркетингу «Яндекс Книг» Дарья Анжело в беседе с Forbes, новое имя сервиса призвано «вовлечь в чтение больше людей».
«Новое название понятное и простое, оно ориентировано на широкую аудиторию и сразу объясняет, в чем суть нашего сервиса. А привычный... графический элемент — книжная закладка — останется символом бережного отношения и любви к книгам», — рассказала собеседница издания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru