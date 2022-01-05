Серийное производство российских самолетов МС-21 начнется в 2024 году
Серийное производство пассажирского самолета МС-21 российской сборки начнется в 2024 году. Об этом сообщил глава компании «Ростех» Сергей Чемезов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Как отметил Чемезов, лайнер будет «полностью российского производства, с двигателем российского производства».
«В 2022 году мы выпустим первые серийные машины. <…> В 2023 году у нас планируется уже шесть машин, потом 12, к 2025 году мы должны выйти на 32 машины. И в 2027 году — на 76 машин», — цитирует ТАСС главу «Ростеха».
Кроме того, Чемезов сообщил, что к 2024 году самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) станет «полностью российским».
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