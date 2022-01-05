Серийное производство российских самолетов МС-21 начнется в 2024 году

Как отметил Чемезов, лайнер будет «полностью российского производства, с двигателем российского производства».

«В 2022 году мы выпустим первые серийные машины. <…> В 2023 году у нас планируется уже шесть машин, потом 12, к 2025 году мы должны выйти на 32 машины. И в 2027 году — на 76 машин», — цитирует ТАСС главу «Ростеха».

Кроме того, Чемезов сообщил, что к 2024 году самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) станет «полностью российским».

