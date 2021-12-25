Лайнер МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый полет

«Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода - филиала компании "Иркут". Полет прошел в штатном режиме», — приводит сообщение ТАСС.

Как отметили в «Ростехе», воздушное судно пилотировали летчики-испытатели Герои России Роман Таскаев и Олег Кононенко. Они полностью выполнили полетное задание, системы лайнера работали в штатном режиме.

