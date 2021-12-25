Лайнер МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый полет
Новейший отечественный гражданский самолет МС-21-300 с изготовленным из российских композитных материалов крылом выполнил первый полет. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
«Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода - филиала компании "Иркут". Полет прошел в штатном режиме», — приводит сообщение ТАСС.
Как отметили в «Ростехе», воздушное судно пилотировали летчики-испытатели Герои России Роман Таскаев и Олег Кононенко. Они полностью выполнили полетное задание, системы лайнера работали в штатном режиме.
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