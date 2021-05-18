«Магнит» договорился о покупке «Дикси»

Цена сделки составила 92,4 миллиарда рублей, однако это не окончательное значение, сообщает ФАН. Закрытие сделки запланировано на 31 августа, но Федеральная антимонопольная служба может продлить срок до 30 сентября.

Сейчас под управлением «Дикси» находится 2 651 магазин. В основном торговые точки располагаются в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге. Генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг заявил, что бизнес будет отдельным юридическим лицом, а ребрендинг сети супермаркетов не планируется, пишет URA.RU.

