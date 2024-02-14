Сборку Aurus запустят на бывшем заводе Toyota в Петербурге
Производство новой линейки Aurus бизнес-класса запустят на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.
Как сообщает агентство, первые экземпляры промышленной сборки будут представлены в конце 2024 года. Выпускать их намерены совместно с иностранными партнерами.
Ожидается, что модельный ряд будет включать как минимум четыре модели.
Ранее производство российских люксовых автомобилей Aurus Senat начали в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). Автомобили, собранные за рубежом, планируют поставлять в страны Ближнего Востока, напоминает «Радиоточка НСН».
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