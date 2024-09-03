Сбербанк запустил вклад в рупиях для физических лиц

Сбербанк объявил о запуске нового вклада для физических лиц - в индийской национальной валюте. х рупиях, говорится в сообщении банка. Минимально возможная сумма для открытия вклада составляет 100 тысяч рупий, максимальное значение не ограничивается.

Есть возможность оформить вклад в рупиях на 1, 2, 3, 6, 9 или 12 месяцев. Ставка будет зависеть от конкретного срока. Максимальный доход в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить при депозите на срок один год на сумму от 100 тысяч рупий.

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Клиент избавлен от необходимости приобретения индийской валюты заблаговременно. При открытии вклада есть возможность перевести деньги со счета или банковской карты в рублях или другой валюте. Конвертация в рупии будет произведена по курсу банка, который действует на момент подтверждения перевода средств.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях. Депозиты в рупиях для юридических лиц Сбербанк начал оформлять в апреле текущего года.

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Фото: telegram.org
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