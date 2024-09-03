Сбербанк запустил вклад в рупиях для физических лиц
Сбербанк объявил о запуске нового вклада для физических лиц - в индийской национальной валюте. х рупиях, говорится в сообщении банка. Минимально возможная сумма для открытия вклада составляет 100 тысяч рупий, максимальное значение не ограничивается.
Есть возможность оформить вклад в рупиях на 1, 2, 3, 6, 9 или 12 месяцев. Ставка будет зависеть от конкретного срока. Максимальный доход в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить при депозите на срок один год на сумму от 100 тысяч рупий.
Клиент избавлен от необходимости приобретения индийской валюты заблаговременно. При открытии вклада есть возможность перевести деньги со счета или банковской карты в рублях или другой валюте. Конвертация в рупии будет произведена по курсу банка, который действует на момент подтверждения перевода средств.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях. Депозиты в рупиях для юридических лиц Сбербанк начал оформлять в апреле текущего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru