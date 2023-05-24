Сбербанк запустил вклад в арабских дирхамах

Сбербанк запустил новый вклад в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

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Новый продукт можно оформить на 1, 3, 6, 12 месяцев, минимальная сумма — 5000 дирхамов.

«Максимальная ставка по депозиту ... с учетом капитализации составит 2,02% годовых. Процентный доход зависит от суммы и срока вклада», — указали в Сбере.

Открыть вклад в дирхамах можно безналично в онлайн-банке, наличной валютой — в работающих с дирхамом отделениях.

Как отметил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков, в последний год наблюдается процесс дедолларизации и рост спроса на альтернативные виды валюты.

«Мы предлагаем копить сбережения в дирхамах на срочных вкладах, потому что заинтересованы в том, чтобы предоставить клиентам лучшие условия для диверсификации портфеля», — подчеркнул Широков.

Ранее Сбербанк открыл два своих офиса в Крыму, напоминает RT. Отделения финансовой организации появились в Ялте и Севастополе, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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