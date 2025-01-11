Сбербанк: В 2024 году мошенники похитили у граждан 250-300 млрд рублей

Мошенники украли у россиян до 300 млрд рублей в 2024 году. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.

«По нашим прогнозам, сумма будет в диапазоне 250-300 миллиардов рублей», — указал топ-менеджер.

По словам Кузнецова, давать прогноз на наступивший год еще рано. Ситуация зависит от того, как эффективно государство и бизнес будут координировать работу по противодействию аферистам, и принятых решений. Эксперт отметил позитивные предпосылки в этом направлении: в частности, меры правительства по противодействию мошенничеству, перспективу создания в РФ платформы антифрода и обязанность банков вести такую работу. Благодаря этому объем краж может снизиться.

Ранее в Сбербанке сообщили о выявлении 10 кредитных финансовых пирамид.

