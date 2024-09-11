Сбербанк увеличил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых
Сбербанк увеличил ставки по двум вкладам с 11 сентября, максимальная доходность для сберегательного продукта «Лучший %» теперь составляет 20% годовых, по «СберВкладу» — 19% годовых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Минимальная сумма вложений по обоим вкладам составляет 100 тысяч рублей.
Максимальная ставка по вкладу «Лучший %» будет действовать при вложении средств на три года, проценты выплачиваются в конце срока. Условия действуют только для «новых» средств, которых не было на вкладах Сбербанка в предыдущие два месяца.
Повышенная ставка в 19% по «СберВкладу» доступна на сроках 7-9 месяцев, если у клиента есть подписка «СберПрайм», он получает зарплату или пенсию в банке, а также тратит по картам Сбера от 30 тысяч рублей в месяц. Максимальная доходность действует для любых сбережений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru