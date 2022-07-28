Сбербанк снизил ставки по займам для малого бизнеса
Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса на 2,4 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.
«Сбербанк вновь снизил ставки по кредитам для компаний малого и микробизнеса. Теперь клиенты могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых», - подчеркнули в Сбере.
При этом по льготным госпрограммам клиентам приоритетных отраслей доступно финансирование по ставкам от 1,5%.
Ранее Сбербанк предупредил клиентов о повышении стоимости с уведомлений, напоминает Ura.ru. С августа комиссия за уведомления для всех типов карт вырастет на 10 рублей. Повышение станет первым за последние 20 лет, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- Сбербанк снизил ставки по займам для малого бизнеса
- Черногория приступила к заморозке недвижимости граждан России
- Зюганов назвал условие объединения КПРФ и «Справедливой России»
- Российское посольство призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций
- СМИ сообщили о запрете на экспорт золота из России из-за скидок
- СМИ: США повторяют на Украине допущенную в Афганистане ошибку
- В Британии предупредили о возможных проблемах с электричеством зимой
- Захарова заявила, что образ Зеленского безнадежно протух
- Клишас допустил вхождение осенью новых территорий в состав РФ
- Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов страны до 5 августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru