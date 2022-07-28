Сбербанк снизил ставки по займам для малого бизнеса

«Сбербанк вновь снизил ставки по кредитам для компаний малого и микробизнеса. Теперь клиенты могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых», - подчеркнули в Сбере.

При этом по льготным госпрограммам клиентам приоритетных отраслей доступно финансирование по ставкам от 1,5%.

Ранее Сбербанк предупредил клиентов о повышении стоимости с уведомлений, напоминает Ura.ru. С августа комиссия за уведомления для всех типов карт вырастет на 10 рублей. Повышение станет первым за последние 20 лет, отмечает телеканал «360».

