Более 25 тыс. кибератак на госресурсы РФ отражено за год
Более 25 тысяч кибернетических атак на государственные ресурсы Российской Федерации отражено в текущем году. Такую статистику заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко представил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Согласно оценкам, количество кибератак на Россию выросло в 2022 году на 80%, их основной целью стал государственный сектор. По словам вице-премьера, против РФ ведут войну «кибервойска недружественных стран». Для противодействия атакам, по поручению президента РФ, начали действовать киберштабы во всех органах исполнительной власти и на всей критической инфраструктуре страны.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце лета в России появился первый полигон для отработки защиты от хакерских атак. Объект открыли на базе Томского государственного университета.
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