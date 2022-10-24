Более 25 тыс. кибератак на госресурсы РФ отражено за год

Более 25 тысяч кибернетических атак на государственные ресурсы Российской Федерации отражено в текущем году. Такую статистику заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко представил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Согласно оценкам, количество кибератак на Россию выросло в 2022 году на 80%, их основной целью стал государственный сектор. По словам вице-премьера, против РФ ведут войну «кибервойска недружественных стран». Для противодействия атакам, по поручению президента РФ, начали действовать киберштабы во всех органах исполнительной власти и на всей критической инфраструктуре страны.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце лета в России появился первый полигон для отработки защиты от хакерских атак. Объект открыли на базе Томского государственного университета.

