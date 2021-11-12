Использование искусственного интеллекта может принести «Сберу» 200 млрд рублей
Использование технологий Искусственного интеллекта (ИИ) может принести «Сберу» около 200 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на главу «Сбербанка» Германа Грефа.
По словам Грефа, ранее прогноз на прибыль от использования ИИ составлял 140 млрд. рублей. «Неделю назад сделали предварительный прогноз, сколько мы заработаем в этом году на использовании технологии искусственного интеллекта. Наша оценка - от 180 до 200 млрд рублей», - рассказал он в кулуарах международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.
Глава «Сбербанка» также отметил, что в 2022 году в планах банка увеличить прибыльность от использования ИИ внутри компании на 40-50%. В экосистеме «Сбера» находятся 40 компания и более 20 автономных мобильных приложений.
Ранее сообщалось, что «Сбер» выходит из VK Group. Свою долю в 36% акций банк продаст Газпромбанку.
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