Сбербанк увеличил ставки по вкладам до 21%
Сбербанк вновь повысит ставки по вкладам, максимальная ставка для рублевых сберегательных продуктов составит 21%. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Так, со 2 марта максимальная ставка по рублевому вкладу «СберВклад Прайм» на срок от одного до трех месяцев составит 21%. «СберВклад» на 1-3 месяца можно разместить под 20%, отмечает Ura.ru.
Кроме того, Сбербанк поднимет ставки для валютных вкладов: 4% — от $1 тыс., 5% — от $10 тыс., 6% — от $100 тыс., отмечает телеканал «360».
Ранее кредитная организация увеличила ставки по ипотеке, вкладам и потребкредитам на фоне повышения ставки Центробанка до 20%.
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