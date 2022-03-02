Сбербанк увеличил ставки по вкладам до 21%

Так, со 2 марта максимальная ставка по рублевому вкладу «СберВклад Прайм» на срок от одного до трех месяцев составит 21%. «СберВклад» на 1-3 месяца можно разместить под 20%, отмечает Ura.ru.

Кроме того, Сбербанк поднимет ставки для валютных вкладов: 4% — от $1 тыс., 5% — от $10 тыс., 6% — от $100 тыс., отмечает телеканал «360».

Ранее кредитная организация увеличила ставки по ипотеке, вкладам и потребкредитам на фоне повышения ставки Центробанка до 20%.

