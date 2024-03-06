Сбербанк повысил ставки по вкладу в юанях

Как отметил первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев, ставка зависит от срока хранения вклада, ее рост составляет до 1 процентного пункта.

Максимальный доход по вкладу в китайской валюте составляет 4,07% годовых (с учетом капитализации процентов) и доступен при открытии депозита на год на сумму от 1 млн юаней. Проценты начисляют ежемесячно.

Оформление вклада в юанях доступно на срок от месяца до трех лет, минимальная сумма — 10 тысяч юаней.

Ранее Сбербанк повысил до 16,7% ставки по базовым ипотечным программам, напоминает телеканал «360».

