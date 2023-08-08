Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,8%
Сбербанк повысил базовые ставки по ипотеке на 0,8%. Соответствующие данные опубликованы на сайте кредитной организации.
Минимальная ставка по займам на жилье в новостройках составит 11,4%, на вторичное жилье — 11,7%, пишет Ura.ru. При этом ставки по ипотечным программам с господдержкой не изменятся.
Сбербанк с 4 августа снизил процентные ставки по трем льготным программам на покупку жилья от застройщиков в рамках субсидирования. Минимальная ставка по программе «Господдержка» составила 6 процентов, по «Семейной ипотеке» — 4 процента, по «Ипотеке для IT» — 3 процента.
В июле кредитная организация снизила первоначальный взнос по ипотеке с 15 до 10 процентов, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru