Сбербанк построит еще один отель в Крыму

По его словам, речь идет об отеле повышенной комфортности на территории курорта Mriya Resort & SPA. В настоящее время ведется его проектирование. Отель будет рассчитан на 420 номеров.

Уровень отеля будет еще выше, чем в существующем комплексе. Сейчас идет строительство пляжного комплекса.

Mriya Resort & SPA - курорт премиум-класса. Он расположен на Южном берегу Крыма.

Ранее лучшим курортным комплексом для отдыха в Европе был признан крымский отель Mriya Resort & Spa, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

