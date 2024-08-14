Сбербанк построит еще один отель в Крыму
Сбербанк планирует построить еще одну гостиницу в Крыму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу кредитной организации Германа Грефа.
По его словам, речь идет об отеле повышенной комфортности на территории курорта Mriya Resort & SPA. В настоящее время ведется его проектирование. Отель будет рассчитан на 420 номеров.
Уровень отеля будет еще выше, чем в существующем комплексе. Сейчас идет строительство пляжного комплекса.
Mriya Resort & SPA - курорт премиум-класса. Он расположен на Южном берегу Крыма.
Ранее лучшим курортным комплексом для отдыха в Европе был признан крымский отель Mriya Resort & Spa, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru