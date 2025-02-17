Сбербанк подал иск к западным депозитариям Euroclear и Clearstream на ₽53,7 млрд
Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы на общую сумму 53,7 млрд рублей в отношении крупных европейских депозитариев Clearstream Banking и Euroclear Bank. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Уточняется, что третьим лицом в рамках иска, поданного 14 февраля 2025 года, указано АО НКО «Национальный расчетный депозитарий».
Подробностей иска не приводится.
В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск против Euroclear Bank и Clearstream Banking от Промсвязьбанка.
В начале декабря 2024 года столичный Арбитражный суд взыскал более $87 тысяч с Clearstream в пользу Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США запросили у ЕС предложения по гарантиям безопасности для Украины
- Экономист Беляев предрек россиянам снижение зарплат
- Варламова оштрафовали на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
- На танкере Koala заделали две пробоины в порту Усть-Луга
- Россиянам назвали выгодные месяцы для продажи квартиры
- Зеленский не исключил участия КНР в переговорах по урегулированию на Украине
- Лидера группы «Ногу свело» оштрафовали за отказ указать статус иноагента
- Россиянка Екатерина Александрова стала пятой ракеткой мира
- СМИ: У летевшего из Москвы в Новосибирск лайнера возникли проблемы с шасси
- Сбербанк подал иск к западным депозитариям Euroclear и Clearstream на ₽53,7 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru