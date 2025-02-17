Сбербанк подал иск к западным депозитариям Euroclear и Clearstream на ₽53,7 млрд

Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы на общую сумму 53,7 млрд рублей в отношении крупных европейских депозитариев Clearstream Banking и Euroclear Bank. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Уточняется, что третьим лицом в рамках иска, поданного 14 февраля 2025 года, указано АО НКО «Национальный расчетный депозитарий».

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Подробностей иска не приводится.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск против Euroclear Bank и Clearstream Banking от Промсвязьбанка.

В начале декабря 2024 года столичный Арбитражный суд взыскал более $87 тысяч с Clearstream в пользу Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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