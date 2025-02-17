Сбербанк подал иск к западным депозитариям Euroclear и Clearstream на ₽53,7 млрд

Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы на общую сумму 53,7 млрд рублей в отношении крупных европейских депозитариев Clearstream Banking и Euroclear Bank. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Уточняется, что третьим лицом в рамках иска, поданного 14 февраля 2025 года, указано АО НКО «Национальный расчетный депозитарий».