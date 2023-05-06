Сбербанк открыл в Ялте первое в Крыму отделение

Первое отделение в Крыму Сбербанк открыл в Ялте 6 мая, передает ТАСС.

Первые отделения Сбербанка в Крыму откроют в Симферополе и Ялте

Здание построено в центре города рядом с Советской площадью. Его возвели из модульных конструкций, которые привезли из Омска, рассказал зампред председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Уверен, что это новые возможности для физических и юридических лиц. Для граждан РФ, которые отдыхать приезжают. Коллектив системный, способен выполнять поставленные задачи», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

О том, что Сбербанк готовится к открытию отделений в Крыму, в кредитной организации заявили в январе этого года. Первые банкоматы установили в Севастополе, Симферополе, Ялте и в селе Оползневое. Обслуживать юридические лица в Крыму Сбербанк начал в марте.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ФинансыКрымСбербанк

Горячие новости

Все новости

партнеры