Сбербанк и ВТБ с 1 августа повысили стоимость уведомлений об операциях
Сбербанк и ВТБ повысили стоимость уведомлений о банковских операциях. Об этом сообщает РИА Новости.
Сбербанк с 1 августа впервые за 20 лет увеличил плату за уведомления, теперь клиентам придется платить за услугу 40 или 70 рублей в месяц в зависимости от типа карты. В свою очередь, ВТБ повысил стоимость уведомлений до 79 рублей. По информации банка, изменение стоимости смс-уведомлений коснется около 5% клиентов, пишет РИА ФАН.
При этом в некоторых случаях уведомления банков останутся бесплатными. В Сбербанке не придется оплачивать услугу держателям кредитных карт, а также при наличии подписки или выполнении условий обслуживания пластика. ВТБ сохранит бесплатные push-уведомлений для клиентов, получающих на свои счета зарплаты и пенсионные выплаты.
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