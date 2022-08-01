Сбербанк и ВТБ с 1 августа повысили стоимость уведомлений об операциях

Сбербанк с 1 августа впервые за 20 лет увеличил плату за уведомления, теперь клиентам придется платить за услугу 40 или 70 рублей в месяц в зависимости от типа карты. В свою очередь, ВТБ повысил стоимость уведомлений до 79 рублей. По информации банка, изменение стоимости смс-уведомлений коснется около 5% клиентов, пишет РИА ФАН.

При этом в некоторых случаях уведомления банков останутся бесплатными. В Сбербанке не придется оплачивать услугу держателям кредитных карт, а также при наличии подписки или выполнении условий обслуживания пластика. ВТБ сохранит бесплатные push-уведомлений для клиентов, получающих на свои счета зарплаты и пенсионные выплаты.

