«Поднять выручку»: Названа цель назначения Кириенко главой VK

Компания VK занимает всё ещё хорошие позиции на российском рынке, однако ей явно есть куда расти, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Ранее стало известно, что Владимир Кириенко (сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко) назначен гендиректором компании VK. На этом посту он сменил Бориса Добродеева.

«Прежде всего, Кириенко назначен не в соцсеть, а в группу VK, которая раньше называлась Mail.ru Group. Там есть [служба такси] "Ситимобил", есть [сервис доставки] "Delivery Club", есть почтовый сервис, есть гейминговый сервис, который занимает ведущие позиции в России, есть соцсеть "ВКонтакте", которая занимает первое место по количеству пользователей. Глобально структура VK проигрывает "Яндексу", "Сберу", и ей нужны новые направления, чтобы развиваться. Наверное, будет расти b2c сегмент (взаимодействие бизнеса и частных лиц, - прим. НСН), телемедицина, логистические моменты, тот же "Ситимобил", который сейчас занимает лишь небольшую долю на рынке перевозок и отличается этим от того же "Яндекс.Такси". Есть направления, где можно было усилить свои позиции», - отметил Кусков.

По словам гендиректора Telecom Daily, Кириенко обладает большим опытом и способен поднять рейтинг компании.

«Что касается монетизации, то сеть "ВКонтакте" зарабатывает огромное количество денег. Текущие позиции достаточно хорошие. Господина Кириенко, думаю, и пригласили после смены учредителей для того, чтобы поднять еще больше выручку компании. Он был вторым лицом в Ростелекоме длительное время, последние несколько лет отвечал за запуск новых сервисов, всё это говорит о том, что наверняка он уже созрел для того, чтобы стать первым лицом в такой крупной компании. Я бы не говорил, что это государственная соцсеть. Надо отойти от того, что якобы за нами наблюдают. Конечно, сейчас не так, как во времена управления сетью ее основателем Павлом Дуровым, когда творился хаос и 90% контента было нелегальным. Но компания не ставит своей целью зомбирование или решение политических вопросов, это в какой-то степени независимая соцсеть, просто с оглядкой на те законы, которые у нас в стране есть», - заключил эксперт.

Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о последствиях выхода холдинга USM Алишера Усманова из капитала компании VK.

