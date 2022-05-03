Британская ВР заявила о снижении добычи нефти в России
3 мая 202212:18
Общая добыча нефти в России сократилась на 1 млн баррелей в сутки и может продолжить снижение. Об этом заявил гендиректор британской нефтяной компании BP Бернард Луни.
Как отметил глава предприятия в ходе телеконференции с аналитиками, вне рынка уже оказался примерно миллион баррелей российской нефти в сутки.
«Это число может увеличиться в этом месяце, когда санкции вступят в силу, оно может вырасти в два раза», — цитирует Луни РИА Новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru