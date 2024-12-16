«Экспорт не требуется»: Санкции ЕС не повлияют на работу девелопера «ПИК»

Для массового сегмента недвижимости практически все материалы производятся в России, санкции не способны оказать влияние на деятельность застройщиков. Об этом НСН заявила основатель системы bnMAP.pro и агентства недвижимости «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

Девелопер «ПИК» вошел в новый санкционный список Евросоюза, сообщило издание РБК. Кроме того, еще весной 2024 года «ПИК» и его акционер Сергей Гордеев подпали под санкции США. По словам Доброхотовой, санкции не помешают деятельности застройщика.