«Экспорт не требуется»: Санкции ЕС не повлияют на работу девелопера «ПИК»
Большинство материалов для строительства жилья в массовом сегменте сегодня не требуют экспорта, сказала НСН Ирина Доброхотова.
Для массового сегмента недвижимости практически все материалы производятся в России, санкции не способны оказать влияние на деятельность застройщиков. Об этом НСН заявила основатель системы bnMAP.pro и агентства недвижимости «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.
Девелопер «ПИК» вошел в новый санкционный список Евросоюза, сообщило издание РБК. Кроме того, еще весной 2024 года «ПИК» и его акционер Сергей Гордеев подпали под санкции США. По словам Доброхотовой, санкции не помешают деятельности застройщика.
«Введенные санкции на деятельность застройщика не влияют. В массовом сегменте, который является основным для “ПИК”, практически все материалы производятся в России. Бетон, арматура, инженерные сети — все это не требует экспорта. Можно говорить о влиянии санкций на стоимость: подорожала логистика, увеличились затраты на производство, дороже стал обходиться персонал и так далее. Но эти составляющие стали причиной роста цен не только в сфере недвижимости, а практически по всем направлениям, от продуктов до топлива», — сказала Доброхотова.
Помимо «ПИК», в новый санкционный список, в частности, попали российское информагентство «Африканская инициатива», авиакомпания Utair и народная артистка России Лариса Долина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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