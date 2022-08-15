Сайт Wildberries сменил название на «Ягодки»

Название сайта маркетплейса Wildberries изменили на «Ягодки».

Владелица Wildberries не исключила русификацию названия компании

Новое имя ресурса можно увидеть при входе на главную страницу интернет-магазина. Название мобильного приложения Wildberries осталось прежним.

Ранее глава ретейлера Татьяна Бакальчук пообещала рассмотреть вопрос о русификации названия маркетплейса. Так бизнесвумен ответила на предложение вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о русификации иностранных наименований.

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ФОТО: РИА Новости
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