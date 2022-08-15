Сайт Wildberries сменил название на «Ягодки»
15 августа 202212:54
Название сайта маркетплейса Wildberries изменили на «Ягодки».
Новое имя ресурса можно увидеть при входе на главную страницу интернет-магазина. Название мобильного приложения Wildberries осталось прежним.
Ранее глава ретейлера Татьяна Бакальчук пообещала рассмотреть вопрос о русификации названия маркетплейса. Так бизнесвумен ответила на предложение вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о русификации иностранных наименований.
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15 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru